تعليق روسي قوي حول الهجمات السيبرانية على موسكو

ياسر رشاد - القاهرة - كشف سكرتير مجلس الأمن الروسي، "نيقولاي باتروشيف"، أن الهجمات السيبرانية ضد موسكو تتم تحت العلم الأوكراني بتنسيق مع "البنتاجون" ووكالة الأمن القومي الأمريكي، ومركز "الناتو" السيبراني في تالين، حسبما أفادت وكالة "نوفوستي" الروسية، مساء اليوم الاثنين.

وقال سكرتير مجلس الأمن الروسي خلال اجتماع رؤساء مجالس أمن بلدان مجموعة "بريكس" بصيغة "أصدقاء بريكس": "الشركات الأمريكية تتحكم بالإنترنت من أجل الهيمنة العالمية، فيما تراقب الولايات المتحدة كافة الأنشطة على الشبكة العنكبوتية".

وأشار باتروشيف إلى أن الغرب يرتكب خطأ إضفاء الطابع العسكري على الفضاء السيبراني، ويحسن من أساليب هجمات الكومبيوتر، فيما تشرف الولايات المتحدة بشكل مباشر على عمل المركز الأوكراني للمعلومات والعمليات النفسية.

مجموعات القرصنة الأوكرانية:

وتابع: "تشارك الولايات المتحدة بنشاط في مجموعات القرصنة الأوكرانية التي تنسق الهجمات الإلكترونية ضد روسيا، وتستخدم كل الموارد المتاحة للتحريض على الاحتجاجات في البلدان التي لا تعجبها".

وأكد باتروشيف أنه من المهم التحرك بشكل مشترك نحو تدويل حوكمة الإنترنت، وإنهاء هيمنة الولايات المتحدة، واستخدامها جميع الموارد الممكنة لتحفيز الأنشطة الاحتجاجية في الدول "غير ديمقراطية" حسب زعمها.

من ناحية أخرى، قالت وزارة الخارجية الروسية اليوم الاثنين، إن موسكو تحتفظ بحقها في اتخاذ إجراءات قاسية ردا على الهجمات بالطائرات المسيرة التي ينفذها نظام كييف.

وأضافت الخارجية الروسية في بيان، تعليقا على هجمات الطائرات بدون طيار التي تستهدف منشآت في موسكو والقرم، إن سعي الغرب وتركيزه على زيادة تفاقم الوضع يقف وراء تصرفات أوكرانيا الوقحة.

وتابعت إن "الجانب الروسي يحتفظ بحقه في اتخاذ إجراءات صارمة ردا على الهجمات الأوكرانية".

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية صباح اليوم الاثنين، إحباط محاولة نظام كييف تنفيذ هجوم إرهابي بطائرتين مسيرتين على مبنيين في موسكو.

كذلك تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام 17 مسيرة على أهداف في أراضي شبه جزيرة القرم، ليلة الاثنين.