انت الان تتابع خبر واشنطن تؤكد: لا ندعم الهجمات داخل روسيا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت المتحدثة في مؤتمر صحفي: "لقد أوضحنا أننا بشكل عام لا ندعم الهجمات داخل روسيا".

وأضافت جان بيير أن شبه جزيرة القرم، التي تعرضت للقصف، "أرض أوكرانية" من وجهة نظر الولايات المتحدة، فيما ألقت باللوم في الصراع الجاري على روسيا، معتبرة "أنها يمكن أن تستعيد السلام بسرعة إذا سحبت قواتها".



وفي وقت سابق، قال عمدة موسكو، سيرغي سوبيانين، إن طائرات مسيرة نفذت اعتداء على مبنيين غير سكنيين في موسكو اليوم الاثنين، لكن دون أن تحدث أضرارا جسيمة، كما لم تؤد إلى وقوع إصابات.