فتح باب التدريب بالمعهد السعودي التقني للخطوط الحديدية.. والمرتبات تبدأ من 7000 ريال

ياسر رشاد - القاهرة - فتح المعهد السعودي التقني للخطوط الحديدية «سرب»، اليوم الاثنين، باب التسجيل في البرامج التدريبية، وذلك في عدد من التخصصات المتنوعة بشروط وضوابط محددة.

وأعلن المعهد أن التقديم والتدريب لتشغيل وصيانة الخطوط الحديدية والعمل في شركة مترو العاصمة (كامكو) العاملة للمسارين الأول والثاني من قطار الرياض، موضحا أن التخصصات المتاحة شملت:(صيانة السكة – صيانة العربات والقاطرات – صيانة الإشارة والاتصالات).

وأوضح المعهد السعودي التقني للخطوط الحديدية "سرب"، أن التقديم على البرامج التدريبية مستمر حتى يوم السبت الموافق 05 أغسطس 2023، مشيرة إلى أن التدريب يبدأ يوم الأحد الموافق 10 سبتمبر 2023.

شروط التسجيل بتدريب سرب

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

أن يتراوح عمر المتقدم ما بين 26-20 عامًا.

أن يكون المتقدم حاصلًا على الدبلوم الفني (الكلية المتوسطة) أو ما يعادلها في تخصص (الكهرباء والميكانيكا والإلكترونيات أو ما يعادله).

أن يكون المستوى في اللغة الإنجليزية (IELTS level 4) أو ما يعادلها.

اجتياز اختبارات القبول والمقابلة الشخصية.

أن يكون لائقًا طبيًا، ولم يسبق له الدعم من صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف".

معلومات عن البرامج التدريبية بالمعهد السعودي التقني:

المؤهلات المطلوبة: خريجي الكليات المتوسطة (دبلوم) في مجالات (الكهرباء، والميكانيكا، والإلكترونيات)

تبلغ مدة البرنامج 11 شهرًا.

مكافأة شهرية تصل إلى 3000 ريال خلال فترة التدريب.

يبدأ الراتب الشهري بعد اجتياز البرنامج من 7000 ريال.

إمكانية التسجيل في التأمينات الاجتماعية والتأمين الطبي.

طريقة التقديم بالبرامج التدريبية بمعهد سرب

ولفت المعهد، إلى أن التقديم للالتحاق بالبرامج يكون عبر التسجيل بالموقع الإلكتروني srp.edu.sa