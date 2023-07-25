شكرا لقرائتكم خبر عن اختراق حسابات الأزواج والتجسس على بعضهم بين الشرع والقانون.. برلماني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان "اختراق حسابات الأزواج والزوجات"، استعرض خلاله كيف تصدى المشرع والشرع الحنيف تلك الأزمة، ومحكمة النقض أجازته في حالة وحيدة، خاصة وأن اختراق الزوج الحساب الشخصي لزوجته على مواقع التواصل الاجتماعي للحصول على معلومات وصور خاصة بها لابتزازها مع بداية الخلافات الزوجية بينهما، ومساومتها على ذلك فعل حرام شرعا طبقا لفتوى دار الإفتاء المصرية، ومجرم قانونا ويعاقب عليه القانون بالسجن والغرامة، فكل يوم تدق أجراس الخطر في أروقة المحاكم بقصص وروايات واقعية ودموع وانين مبتزات نتاج التجسس والابتزاز واختراق الحسابات الشخصية من الزوجين.

والابتزاز الإلكتروني الذي نشاهده في أروقة المحاكم من الزوج ضد زوجته هو التجسس على هاتفها واختراق حسابها الخاص والتعدي على خصوصيتها – بل الأمر ليس متعلق بإختراق الحساب الشخصي والتجسس عليه فقط، بل يعاقب أي من الزوجين بجريمة اصطناع حسابات ومواقع خاصة في حالة اصطناع حساب أي منهما للأخر، ونشر عليه أمور مخله بالشرف والآداب والاعتبارات العامة التي تنال منه، فيعاقب وفقا للمادة 24 من القانون رقم 175لسنة 2018 بشان مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وإليكم التفاصيل كاملة:

اختراق حسابات الأزواج والزوجات.. المشرع تصدى للأزمة بقانونى "العقوبات" و"جرائم تقنية المعلومات".. العقوبة تصل للحبس سنه و100 ألف جنيه غرامة.. دار الإفتاء حرمته.. و"النقض" أجازت التجسس فى حالة وحيدة

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