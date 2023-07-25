درجات حرارة قياسية في تونس والجزائر.. وانقطاع في الكهرباء

ياسر رشاد - القاهرة - تعرضت دول عربية عدة مؤخرا لموجة حر شديدة تركت أثرها على التيار الكهربائي، وتزاحم الناس على الشواطىء للهروب من هذا الجو الصعب.

في تونس قاربت الحرارة يوم الإثنين من 50 درجة مئوية حتى في شمال البلاد، بزيادة تتراوح بين 6 و10 درجات عن المعدل الموسمي، ما سبب انقطاعا للكهرباء دفع الناس نحو الشواطئ.

وفي الجزائر ارتفعت درجة الحرارة إلى 48 درجة محليا في 5 ولايات شرقية هي جيجل وسكيكدة وعنابة والطارف وقالمة التي صدر بشأنها تنبيه من المستوى الثاني البرتقالي.

واندلعت في البلدين حرائق هائلة وسط ارتفاع درجة حرارة الغطاء النباتي المحروم من الماء منذ أسابيع.

وخلفت حرائق في الشمال والشرق الجزائري 15 قتيلا و26 جريحًا، كما تم إجلاء 1500 شخص.

كما تجدد حريق في بلدة ملولة بشمال غرب تونس على الحدود مع الجزائر بسبب هبوب رياح قوية مع ارتفاع درجة الحرارة.

وتم إجلاء ما لا يقل عن 300 شخص عن طريق البحر والبر من ملولة التي شهدت حريقا خطيرا استمر أياما الأسبوع الماضي.

وارتفعت الحرارة أمس الإثنين بوسط العاصمة تونس إلى 49 درجة مئوية في الظل.

وأظهرت شاشة في شارع الحبيب بورقيبة المركزي في العاصمة، 56 درجة في الشمس عند منتصف النهار، فيما خلت الشوارع بشكل شبه تام من المارة.

وتسببت درجات الحرارة المرتفعة بشكل غير معتاد في انقطاع التيار الكهربائي في الأيام الأخيرة.

وأوضحت الشركة التونسية للكهرباء والغاز العامة أنه للحفاظ على الشبكة تطرح أحمالا لمدة نصف ساعة إلى ساعة، خاصة في أوقات ذروة الاستهلاك.

ودفع ذلك تونسيين من أحياء شعبية، كثيرا ما تفتقر منازلهم للمكيفات، للنوم مساء في خيام على شواطئ قرطاج أو المرسى في الضاحية الشمالية للعاصمة.

في المقابل، كانت درجات الحرارة في المغرب وليبيا أكثر تماشيا مع المستويات الموسمية المعتادة.

