شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة الحوار الوطنى تعلن بدء الجلسات المتخصصة للجان بالأكاديمية الوطنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت إدارة الحوار الوطنى عن بدء خطوة جديدة من خطوات الحوار الوطني اليوم تُمهّد الطريق نحو الجمهورية الجديدة، حيث تُعقد اليوم، في مقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، أولى الجلسات التخصصية المغلقة، فى لجنة مباشرة الحقوق السياسية، المدرجة على قائمة المحور السياسي ولجنة الصحة، المدرجة على قائمة المحور المجتمعي.

وقالت إدارة الحوار الوطنى إنه منذ بدء الجلسات العامة للحوار الوطني، تم عقد أكثر من 50 جلسة معلنة، ناقش خلالها العديد من القضايا الهامة في المحور السياسي والمحور الاقتصادي والمحور المجتمعي، وشهدت حضور آلاف المشاركين من كافة أطياف المجتمع ومختلف التوجهات والأيديولوجيات.

وأشارت الى أن هذه الجلسات أثمرت عن عدد كبير من المقترحات والتوصيات التي تحتاج إلى بلورة وصياغة أكثر دقة وقابلية للتنفيذ، مضيفة: "لذا، بالتوازي ومع استمرار الجلسات النقاشية المفتوحة والمعلنة، نبدأ عقد الجلسات المتخصصة، والتي ستتم بمشاركة عدد محدود من الحضور من ذوي الخبرة والتخصص والمعنيين بالقضايا التي تمت مناقشتها في الجلسات العامة، هدفنا من هذه الخطوة الجديدة هو الخروج بتوصيات نهائية ذات قابلية أكبر للتنفيذ، تمهيداً لعرضها على مجلس أمناء الحوار والطني، ومن ثمّ رفعها لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي".