إجراءات انتقامية قاسية.. روسيا تستهدف كييف ردًا على قصف عاصمتها

ياسر رشاد - القاهرة - شنت روسيا، صباح اليوم الثلاثاء، هجومًا جويًا على العاصمة الأوكرانية كييف، في الهجوم السادس على العاصمة هذا الشهر باستخدام طائرات مسيرة من دون طيار، حسب ما أفادت الإدارة العسكرية للعاصمة الأوكرانية.

وقال سيرهي بوبكو، رئيس الإدارة على تطبيق تليجرام للتراسل: "في ضواحي كييف، تعمل أنظمة الدفاع الجوي (على صد الهجوم)".

وأكدت الإدارة العسكرية في كييف أن الإنذار الجوي استمر في العاصمة لمدة 3 ساعات، فيما هاجمت القوات الروسية كييف بطائرات مسيرة هجومية.



وأشارت إلى أن هذا الهجوم الروسي على العاصمة هو السادس هذا الشهر باستخدام طائرات مسيرة من دون طيار.



وأضافت الإدارة أنه تم الكشف عن جميع الأهداف الجوية وتدميرها من قبل قوات الدفاع الجوي لدى اقترابها من العاصمة، ووفقا للمعلومات في هذه اللحظة لا ضحايا أو دمار في العاصمة.



من جانبها ذكرت وكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء، أن التحذير الأوكراني من هجوم جوي شمل محافظات تشيرنيغوف وكيريفوهراد وبولتافا وسومسك وشيركاسك وتشرنيغوف وأوديسا.

وبالإضافة إلى ذلك، تم إصدار تحذير جوي في المناطق الخاضعة لسيطرة كييف في محافظات زابوروجيا وخيرسون.

إجراءات انتقامية قاسية

وكانت روسيا قد تحدثت عن اتخاذ إجراءات انتقامية قاسية ضد أوكرانيا بعد الضربتين اللتين نفذتهما طائرتين مسيرتين، يوم الإثنين، ووقعت أحدهما قرب مقر وزارة الدفاع الروسية التي وصفت الهجوم بأنه "عمل إرهابي وقح".

واستهدفت أوكرانيا، العاصمة الروسية موسكو في هجوم بمسيّرتين صباح الاثنين.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن مصدر في وزارة الدفاع الأوكرانية قوله إن هذا الهجوم كان "عملية خاصة" نفذتها كييف.

وقد أعلنت وزارة الخارجية الروسية في بيان أن روسيا تحتفظ لنفسها بحق اتخاذ "إجراءات رد قاسية" بعد الهجمات بمسيرات استهدفت موسكو وشبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا.

وقالت وزارة الخارجية الروسية: "نعتبر هذه الأحداث بمثابة لجوء جديد لأساليب إرهابية.. لترهيب السكان المدنيين" متهمة الغربيين بـ"الوقوف خلف الأعمال الوقحة" التي تقوم بها كييف". وأضافت أن "روسيا الاتحادية تحتفظ لنفسها بحق اتخاذ إجراءات رد قاسية".

وأوضح ديمتري ميدفيديف الرئيس الروسي السابق ونائب رئيس مجلس الأمن الروسي، الاثنين، أن موسكو بحاجة إلى توسيع نطاق الأهداف التي تضربها في أوكرانيا.

وكتب على تطبيق تليجرام: "نحتاج إلى اختيار أهداف غير تقليدية لضرباتنا. ليس فقط منشآت التخزين ومراكز الطاقة والمنشآت النفطية".

أمريكا ترفض الهجمات داخل روسيا

ومن جانبه، أعلن البيت الأبيض أنه لا يدعم الهجمات داخل روسيا، وذلك ردا على سؤال حول هجوم بطائرتين مسيرتين من أوكرانيا ألحق أضرارا بمباني في موسكو في وقت سابق الاثنين.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير للصحافيين: "بصفة عامة لا ندعم الهجمات داخل روسيا".

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