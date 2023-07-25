انطلاق قمة الفاو بروما بهدف "القضاء على الجوع" في عام 2030

ياسر رشاد - القاهرة - انطلقت قمة الفاو في روما لتحقيق هدف القضاء على الجوع بحلول عام 2030 .

ووفقًا لوكالة إيفاد التابعة للأمم المتحدة ، هناك حاجة إلى 400 مليار دولار إضافية سنويًا من الاستثمارات في النظم الغذائية.

ومن المتوقع أن تقام 161 دولة خلال الأيام الثلاثة في روما من الاثنين إلى الأربعاء ، بما في ذلك حضور 22 رئيس دولة / حكومة.

وحضر حفل الافتتاح يوم الاثنين في الساعة 2:30 ظهرًا بحضور رئيسة الوزراء ، جيورجيا ميلوني ، والأمين العام للأمم المتحدة ، أنطونيو غوتيريش

والتقي رئيسة الوزراء الإيطالي جيورجيا ميلوني بالمدير العام للفاو شو دونيو

واوضحت أن علاقة الفاو الخاصة مع البلد المضيف إيطاليا والجهود المشتركة لمعالجة الجوع وسوء التغذية ، لا سيما في سياق أزمة الغذاء العالمية الحالية ، محور اجتماع بين رئيس الوزراء الإيطالي جيورجيا ميلوني والمدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة شو دونيو في مقر المنظمة في روما.

وأكدت ميلوني التزام إيطاليا وخبرتها الكبيرة في تعزيز الأمن الغذائي والتغذية.

وفي هذا السياق

شكر رئيس الوزراء منظمة الأغذية والزراعة على استضافتها لحظة الأمم المتحدة لتقييم النظم الغذائية في الفترة من 24 إلى 26 يوليو / تموز.



علما بان الحدث الذي نظمته الأمم المتحدة وإيطاليا ، بالتعاون مع وكالات الأمم المتحدة التي تتخذ من روما مقراً لها ووكالات الأمم المتحدة الأخرى ذات الصلة ، فرصة للبلدان للإبلاغ عن التقدم المحرز على المستوى الوطني في تحويل النظم الزراعية الغذائية نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة منذ مؤتمر القمة الأخير لنظم الأغذية للأمم المتحدة في عام 2021. وأشار المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة إلى نجاح مؤتمر النظم الغذائية السابق للقمة ، الذي عُقد في عام 2021 في روما في مقر منظمة الأغذية والزراعة ، وأعاد التأكيد على الأهمية الأساسية لأجندة التنمية الزراعية لعام 2030 .

ثم أكدت جامعة قطر التزام الفاو بالتعاون مع إيطاليا لمعالجة أزمة الغذاء العالمية الحالية ، مع إيلاء اهتمام خاص لمنطقة البحر الأبيض المتوسط وأفريقيا.

وشدد المدير العام على الدور الرئيسي للشباب والنساء في سياسات التنمية - لا سيما في أفقر البلدان - ودعا الرئيس ميلوني للمشاركة في منتدى الغذاء العالمي في أكتوبر المقبل ، وهو حدث الفاو الذي شهد في نسخته السابقة مشاركة أكثر من 40 ألف شاب من جميع أنحاء العالم .

كما شارك في الاجتماع وزير السياسات الزراعية والسيادة الغذائية فرانشيسكو لولوبريجيدا والسفير الإيطالي لدى منظمة الأغذية والزراعة برونو آرتشي.