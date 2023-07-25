زلزال قوي يضرب وسط تركيا

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، أن زلزالًا بقوة 5.5 درجة على مقياس ريختر ضرب ولاية أضنة وسط تركيا، اليوم الثلاثاء، فيما لم ترد أنباء عن وقوع ضحايا أو خسائر.

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بدورها، قالت الهيئة العامة لإدارة الكوارث التركية (أفاد) إن الزلزال وقع عند الساعة 08:44 بالتوقيت المحلي (5:44 صباحا بتوقيت غرينتش) بمنطقة كوزان بولاية أضنة على عمق أكثر من 11 كلم، وفق وكالة أنباء "الأناضول".

وقالت هيئة الطوارئ والكوارث التركية أنه لا يوجد آثار سلبية حتى اللحظة بسبب الزلزال في أضنة.

وتقع تركيا على خط صدع زلزالي رئيسي في العالم.

وفي وقت سابق من يوم الأحد الماضي، ضرب زلزال بلغت قوته 4 درجات على مقياس ريختر، منطقة إلبيستان في كهرمان مرعش بتركيا، حسب ما أفادت وسائل الإعلام التركية.

وذكرت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، في بيان لها، فإنه الزلزال وقع في تمام الساعة 13:48 بقوة 4.0 ريختر، وفقًا لتركيا الآن.

وأفادت الهيئة أن الزلزال وقع على عمق 8 كم.

الزلزال المدمر

يذكر أن في 6 فبراير الماضي، تعرض جنوب تركيا وسوريا لزلزالين مدمرين، وقع الزلزال الأول في تمام الساعة 4:17 صباحًا، وبلغت قوته 7.8 درجة على مقياس ريختر وكان مركزه غرب مدينة غازي عنتاب وتأثرت به أيضًا سوريا.

وبعد مرور تسع ساعات على وقوع الزلزال الأول، وقع الزلزال الثاني في تمام الساعة 13:24 ظهرا بالتوقيت المحلي وبلغت قوته 7.5 درجات على مقياس ريختر ووقع تحديداً في منطقة إيكين أوزو بالقرب من مدينة كهرمان مرعش، تبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما أودى بحياة عشرات الآلاف معظمهم في الجنوب التركي، إضافةً إلى دمار هائل.

وكانت الولايات التركية المتضررة من الزلزال هي كهرمان مرعش وغازي عنتاب وشانلي أورفة وديار بكر وأضنة وأدي يامان وعثمانية وهطاي وكيليس وملاطية وألازيج.

وتجاوز عدد ضحايا الزلزالين في تركيا وسوريا 51 ألف قتيل و120 ألف مصاب، إضافة إلى أكثر من 500 قتيل في سوريا.

وأدى الزلزال المدمر إلى انهيار 140 ألف مبنى، ما أرغم أصحابها على المكوث في الخيم والملاجئ أو الانتقال إلى مدن أخرى.

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