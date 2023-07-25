شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير الاتصالات: معايير برنامج "المرأة تقود للتنفيذيات" تعتمد على الشخصية والخبرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت المهندسة غادة لبيب، نائب وزير الاتصالات، أن الأكاديمية الوطنية للتدريب، حققت نجاحات ليس على الصعيد المحلي فقط، ولكن أيضا على المستوى الإقليمي والعالمي، مضيفة أن التنظيم الذي قامت به الأكاديمية الوطنية للتدريب، سهل عمل لجان المقابلات الشخصية للمتقدمات لبرنامج المرأة تقود.

وأضافت غادة لبيب، فى تصريحات لها على هامش حضورها اليوم الثاني، للمقابلات الشخصية للأكاديمية الوطنية للتدريب لقبول الدفعة الأولى من برنامج "المرأة تقود للتنفيذيات"، أن المعايير الموضوعة لبرنامج المرأة تقود جيدة جدا تعتمد على الشخصية والخبرات المتراكمة للمتقدمات، ومعرفة أهدافهن التي يردن تحقيقها في المستقبل القريب.

وأشارت نائب وزير الاتصالات، إلى أن معظم المتقدمات للبرنامج على قدر رائع ويرغبن في فعل شيء حقيقي للبلد، وهذا أمر طبيعي لأننا في المرحلة الأخيرة للقبول ببرنامج المرأة تقود للتنفيذيات.