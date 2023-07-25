النائب تيسير مطر يشيد بتوجيهات الرئيس السيسى بشأن تحقيق العدالة الناجزة

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القاهرة - سامية سيد - أشاد النائب تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية المكون من 42 حزبا سياسيا، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لوزير العدل بشأن تحقيق العدالة الناجزة حماية لحقوق المواطنين.

وأكد النائب تيسير مطر، أن ما صدر عقب اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس مع المستشار عمر مروان، وزير العدل، أثلج صدور المصريين، وخاصة أصحاب القضايا أمام المحاكم بشأن إنهاء القضايا فى نفس السنة المقامة فيها.

وقال النائب تيسير مطر، إن المجلس الرئاسي لتحالف الأحزاب المصرية أعرب عن ترحيبه بهذه التوجيهات الرئاسية لتخفيف الأعباء على القضاة والمتقاضين.