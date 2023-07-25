انت الان تتابع خبر بيان تفصيلي عن حريق النجف (صور) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان للمديرية ورد لـ الخليج 365، أن فرقها "استبسلت بإنقاذ نزلاء من جنسيات مختلفة بعد اندلاع حادث حريق ظهر اليوم الثلاثاء داخل فندق مكون من سبعة طوابق في المدينة القديمة بمحافظة النجف الإشراف".وأضافت، أنها "استنفرت ودفعت بثقل المحافظة من فرق اطفاء تخصصية واخرى ساندة بكامل طواقمها مع زج عجلة السلم ذات الاستخدام المزدوج إنقاذ وإطفاء لتحكم سيطرتها الكاملة على امتداد النيران داخل الفنادق بالتزامن مع تنفيذ عمليات الإسعاف للمختنقين من النزلاء نتيجة شدة الانبعاثات الغازية جراء الحريق مع نقل الحالات الطارئة الحرجة الى المستشفى لتلقي العلاج فيها".

يذكر ان مديرية الدفاع المدني اتخذت جمله من الاستعدادات ونشرت فرق الإطفاء بالقرب من المدينة القديمة بمحافظة النجف الاشرف في وقت سابق بهدف تأمين الزائرين مع اقتراب ساعات زيارة العاشر من محرم كذلك حذرت اصحاب الفنادق والأسواق التجارية بضرورة الالتزام بإجراءات السلامة والتأكيد على رفع المخالفات واحالة المخالفين منهم الى جلسة الفصل حسب قانون الدفاع المدني، وفق البيان.

وطالبت المديرية، بـ"فتح تحقيق في مركز الشرطة المسؤول عن الرقعة الجغرافية واستدعاء خبير الأدلة الجنائية لتحديد أسباب اندلاع الحريق بادئ الأمر داخل الفنادق ومحاسبة المقصرين".

وكان مراسل السومرية، قد أفاد بإصابة 72 شخصاً بحالات اختناق، وثلاثة آخرين بحروق، نتيجة الحريق، مبيناً أن اغلبهم يحملون الجنسية الإيرانية.