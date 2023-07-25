انت الان تتابع خبر الحلبوسي وطالباني يؤكدان على حل المشاكل العالقة على أساس الدستور والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان لمكتب الحلبوسي، ورد لـ الخليج 365، أن الأخير "استقبل رئيسَ الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني، والوفد المرافق له؛ لبحث الأوضاع السياسية في البلاد، وأهمية دعم الحكومة في تنفيذ برنامجها، والتأكيد على أهمية الحوار والتنسيق لحل المشاكل العالقة على أساس الدستور".



كما ناقش اللقاء "موضوع الانتخابات المحلية وانتخابات برلمان إقليم كردستان العراق، وأهمية دعم المفوضية لاستكمال تلك الاستحقاقات الدستورية".

