انت الان تتابع خبر بايرن ميونخ يعلن رحيل حارسه رسمياً والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأصدر بايرن بيانا رسميا، أكد خلاله "إعارة الحارس الألماني لمدة موسم واحد إلى شتوتجارت".

وأمضى نوبل آخر عامين ضمن صفوف موناكو معارا من النادي البافاري، قبل عودته بنهاية الإعارة في يونيو الماضي.

ونظرا لصعوبة اللعب أساسيا، فضل صاحب الـ26 عاما الانضمام لشتوتجارت في الموسم المقبل، للحصول على فرصة اللعب بانتظام.



وسبق لنوبل اللعب في البوندسليجا بقميص شالكه، حيث خاض 46 مباراة في المسابقة، فيما خاض 76 لقاء بالدوري الفرنسي.