انت الان تتابع خبر التعليم العالي تعفي هذه الفئة من الأجور الدراسية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان للوزارة ورد لـ الخليج 365، أن العبودي "وجه مجالس الجامعات العراقية كافة بإعفاء حفظة القرآن الكريم من الأجور الدراسية على صعيد التعليم الموازي والمسائي والأهلي استنادا الى الصلاحيات المخولة بموجب التشريعات النافذة ودعما لهذه الفئة من الطلبة ذات التميز النوعي وتأكيدا على هذا المسار الهادف الى خدمة القرآن الكريم والدفاع عنه في هذا التوقيت الذي تتصاعد فيه أصوات العداء والاستفزاز والكراهية ضد شعوبنا وهويتها الإسلامية العريقة".



وجدد الوزير "التزام المؤسسة الأكاديمية العراقية ورعايتها هذه الشريحة وتمكينها من دراستها الجامعية ومواجهة كل التحديات والطوارئ التي تهدد المجتمع وثوابته وأخلاقه الإسلامية الأصيلة".

