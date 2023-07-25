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للموسم الجديد.. تعرف على نتيجة قرعة دوري أبطال إفريقيا

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انت الان تتابع خبر للموسم الجديد.. تعرف على نتيجة قرعة دوري أبطال إفريقيا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأسفرت القرعة على المواجهات التالية:

حافيا كوناكري (غينيا) × جينيراسيون فوت (السنغال) - الفائز يواجه الوداد المغربي

غارد (النيجر) × دوان (بوركينا فاسو) - الفائز يواجه الترجي التونسي

بو رينجرز (سيراليون) × ليسكر (ليبريا) - الفائز يواجه شباب بلوزداد الجزائري

ميديما (غانا) × ريمو ستارز (نيجيريا) - الفائز يواجه حوريا الغيني

كيم كيم (زنجيبار) × سان جورج (إثيوبيا) - الفائز يواجه الأهلي المصري

جاديكا الصومالي × الجيش الرواندي - الفائز يواجه بيراميدز المصري

بيندجي (الغابون) × بومامورو (بوروندي) - ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي

أفريكان ستارز (ناميبيا) × ديناموز (زامبيا) - الفائز يواجه سيمبا التنزاني

سونغو (موزمبيق) × مامبا (إي سواتيني) - الفائز يواجه بترو أتلتيكو الأنغولي

دراجون (غينيا الاستوائية) × بيج بوليتس (مالاوي) - الفائز يواجه مازيمبي الكونغولي

أهلي بنغازي (ليبيا) × إنييمبا (نيجيريا) - الفائز من القطن (بنين) × أسيك (كوت ديفوار)

شباب قسنطينة (الجزائر) × النجم الساحلي (تونس) - الفائز من أسكو دي كارا (توجو) × الجيش الملكي (المغرب)

ريال باماكو (مالي) × القطن (الكاميرون) - الفائز من نواذيبو (موريتانيا) × أهلي طرابلس (ليبيا)

أول أغسطس (أنغولا) × فيتا كلوب (الكونغو الديمقراطية) - الفائز من سلام (جنوب السودان) × الهلال (السودان)

أوتوهو (جمهورية الكونغو) × المريخ (السودان) - الفائز من جيبوتي تيليكوم × يانغ أفريكانز (تنزانيا)

غالاكسي (بوتسوانا) × فايبرز (أوغندا) - الفائز من جبل (جزر القمر) × أورلاندو بايرتس (جنوب إفريقيا).

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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