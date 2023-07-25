انت الان تتابع خبر بسبب سيارة إسعاف.. اعتبار القاسم خاسراً أمام دهوك في الدوري الممتاز والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان للجنة، ورد لـ الخليج 365، أنها "ناقشت اعتراضَ نادي دهوك بالعدد 200 في 2022/7/22، وموضوعه مراجعة القرار الذي أصدرته لجنتنا بالعدد 115 في تاريخ 2023/7/17 بردِّ اعتراض نادي دهوك حول مباراتهم مع نادي القاسم التي جرت بتاريخ 2023/6/24 على ملعبِ كربلاء، وبعد الاطلاع على شريط الفيديو الذي يبين فيه أن وصول سيارة الإسعاف المُفترض تواجدها كان في الدقيقة 23 من المباراة، وهذا مخالفٌ لأحكام المادة 29 / ج من لائحةِ مسابقات الدوري الممتاز والتي تنص (إن لم تصل سيارةُ الإسعاف والمسعفون والسائقون بعد مرور (15) دقيقة يتم إلغاؤها، ويعدُّ الفريق المضيف خاسرا بنتيجة (3-0)، وحيث إن اللجنة اعتمدت في قرارها السابق بردِّ اعتراض نادي دهوك على تقرير مشرف المباراة الذي أشار إلى إن سيارة الإسعاف دخلت أرضِ الملعب في الدقيقة (13)، وهذا مخالفٌ لما لاحظته اللجنة في شريط الفيديو الذي تم نقل المباراة بموجبه على قناة الرياضيّة العراقيّة".وأضاف البيان، "عليه قررت اللجنة ما يلي:1-قبول طلب مراجعة القرار المقدم من قبل نادي دهوك بالعدد 200 في 2023/7/22.

2-اعتبار فريق نادي القاسم خاسرا بنتيجة (0-3) أمام نادي دهوك في المباراة التي جرت بتاريخ 2023/6/24 على ملعبِ نادي القاسم لمخالفته المادة 29/ج من نظام المسابقات.

3-مفاتحة لجنة المسابقات بحرمان مشرف مباراة القاسم ودهوك من قيامه بالإشراف لثلاثة واجبات لعدم تكرار ذلك مستقبلا".

وناقشت اللجنة، وفق البيان، "اعتراض نادي الكرمة ضد نادي التاجي حسب كتابهم 117 المؤرخ 2023/7/18 لمشاركةِ لاعبين اثنين هما (حسين عماد رقم 30 وأحمد رقم 77) في مباراتهم التي جرت على أديم ملعب التاجي يوم 2023/7/17 ضمن الدوري التأهيليّ للدرجة الأولى للموسم 2023/2022، وبعد الاطلاع على الأولياتِ كافة، وبعد التحقق من قسم المسابقات وكشوفات نادي الزوراء لم تجد اللجنةُ ما يشير الى إن اللاعبين المعترض عليهما ضمن صفوف نادي الزوراء".

وتابع البيان، أنه "بناء على ما تقدم، قررت اللجنة: ردّ اعتراض نادي الكرمة ضد نادي التاجي، واعتماد نتيجة المباراة حسب الصلاحيات المخولة لنا ضمن لائحةِ الانضباط".

وناقشت اللجنة أيضا: "تقريرَ مشرف مباراة ناديي التاجي والكرمة التي جرت في ملعبِ التاجي بتاريخ 2023/7/17 ضمن الدوري التأهيليّ للدرجة الاولى للموسم 2023/2022، وبعد الاطلاع على الأولياتِ كافة لوحظ أن حكمَ الساحة قام بطردِ إداري نادي التاجي (حسن عبد الكريم) لاستخدامه ألفاظاً بديئةً، وعند خروجه من الملعب صدرت صيحاتُ استهجان من قبل جماهير نادي الكرمة، كذلك قاموا برمي قناني المياه باتجاه الإداريّ المطرود، والمكان المخصص للحكم الرابع، وكانت ردة فعله قيامه بحركاتٍ استفزازيةٍ تجاه الجماهير التي قابلته بالتهجم عليه، ولم تسمح القواتُ الأمنية للجماهير بالاعتداء عليه، وبعد ذلك احتجزت القواتُ الأمنية أحد أفراد جماهير نادي الكرمة ما أدى الى تجمع تلك الجماهير التي أحدثت فوضى كبيرةً..، ولكل ما تقدم، قررت اللجنة:

1-معاقبة إداري نادي التاجي بالحرمان من مرافقة فريقه لست مبارياتٍ، وغرامة مالية قدرها

1000000 مليون دينار عراقي استنادا الى أحكام المادة 51 الفقرة 1 من لائحةِ الانضباط.

2-منع جماهير نادي الكرمة من دخول الملاعب في أرضهم المفترضة لثلاث مبارياتٍ استنادا الى احكام المادة 5 الفقرة 2 من لائحةِ الانضباط.

3-تدفع الغراماتُ في حساباتِ الاتحاد استنادا الى أحكام المادة 1/45 من لائحةِ المسابقات خلال مدة أقصاها 72 ساعةً من تاريخِ إصدار العقوبة".

