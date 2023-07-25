انت الان تتابع خبر قائمة المنتخب الأولمبي العراقي "الأولية" تحضيراً للتصفيات القارية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المدير الفني للمنتخب الاولمبي، راضي شنيشل، وفق بيان لاتحاد الكرة ورد لـ الخليج 365،: "استعداداً لخوض التصفيات المؤهلة للنهائيات القارية التي من المزمع ان تستضيفها الكويت للفترة من 3 وحتى 12 ايلول المقبل تم تقديم المنهاج التحضيري للمنتخب والذي يتضمن محطتين خارجية وداخلية الى جانب عدة مباريات تجريبية".واضاف: "سينخرط الاولمبي في معسكر تدريبي خارجي يستمر لمدة اسبوعين من 6 الى 20 ايلول نخوض من خلالها عدد من المباريات التجريبية يعقبه تجمع في محافظة البصرة قبل التوجه الى الكويت".

وبين: "بعد عملية متابعة لجميع اللاعبين المحليين والمحترفين طيلة الفترة الماضية تم اختيار 50 لاعباً سيصار الى تقليصهم حسب رؤية الجهاز الفني للتوجه للمعسكر الخارجي مع مراعاة معرفة امكانية التحاق اللاعبين المحترفين كون التجمعين خارج ايام الفيفا دي".

وضمت القائمة كل من : زيد تحسين و حسين عبدالله و محمد حسن من ( الطلبة ) و حسن عباس و مجتبى صالح و كرار علاء عبد الكريم من ( القاسم ) و حسين حسن و نهاد محمد و كرار سعد و مصطفى وليد من ( الكرخ ) و احمد حسن مكنزي و هلو فائق و شاخوان علي من ( اربيل ) و منتظر عبد الامير و كاظم رعد و امير نديم من ( القوة الجوية ) و مصطفى سعدون و اموري فيصل و علي جاسم من ( الكهرباء ) و زيدان عبد الجبار و رضا فاضل و نور المصطفى غانم من ( كربلاء ) و ذوالفقار يونس و عمار غالب و حيدر عادل من ( الشرطة ) و كرار محمد و منتظر محمد من ( النفط ) و علي صادق و حيدر عبد الكريم ( الزوراء ) و رضا عبد العزيز ( الديوانية ) و حسين عامر من ( الصناعات الكهربائية ) زيد اسماعيل من ( نوروز ) و امير احمد من ( الحدود ) و سيابند عكيد من ( دهوك ) و محمد خضير من ( الميناء ) و جعفر ناصر من ( نفط ميسان ) و كميل سعد ( ريد ستار السويسري ) و يوسف الامام ( مالمو السويدي ) و الآي فاضل (جوتنبيرج السويدي ) و حسين علي ( هيرنفين الهولندي ) و ماركو فرج ( تفينتي الهولندي ) وامين الحموي ( هالسنبورغ السويدي ) و مصطفى عمران ( اتلانتا الايطالي ) و ادم رشيد ( البورغ الدنماركي ) و الكسندر اوراها ( كوينزبارك رينجرز الانجلزي ) و علي الحمادي ( ويمبلدون الانجليزي ) و بلند ازاد ( غرافشاب الهولندي ) و زيدان اقبال ( اوتريخت الهولندي ) و يوسف الامين ( آينترخت بروشينغ الألماني ) و علي الموسوي ( B,93 الدنماركي ).