انت الان تتابع خبر الرافدين يحدد الفروع المشمولة بإيداع الدينار واستلام الدولار والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان للمكتب الإعلامي للمصرف، ورد لـ الخليج 365، ان "المسافرين عليهم مراجعة الفروع لإيداع الدينار العراقي فيها واستلام الدولار في منفذ المطار حصرا قبل مدة لا تزيد عن ثلاثة أيام من موعد تاريخ السفر".وأشار الى ان "الفروع المحددة هي (ساحة الفردوس – المشتل – شارع فلسطين – باب المعظم – القدس – المعرفة – الأمانة العامة لمجلس الوزراء- المنصور – شارع المحيط)".

واكد البيان، على "اعتماد المنصة الالكترونية في عملية بيع العملة للمسافر وبواقع 3000 دولار".

