"يا حكومة نريد ماي".. تظاهرة في شمال شرقي بغداد (فيديو)

بغداد - ياسين صفوان - وبحسب مراسل السومرية، فإن عدد من أهالي حي السلام التابع لمنطقة الشعب شمال شرقي بغداد، خرجوا في تظاهرة للمطالبة بتوفير ماء الإسالة.

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع