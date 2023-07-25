شكرا لقرائتكم خبر عن خالد عبد العزيز: الحوار الوطنى يعقد جلسة لتمكين الشباب سياسيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس خالد عبدالعزيز، مقرر المحور المجتمعي بالحوار الوطني، أن هناك العديد من الأماكن في القرى والنجوع يمكن استغلالها في بعض الأنشطة المختلفة، مشيدًا بالأفكار التي قدمت خلال جلسات الحوار الوطني لحل أزمة الكثافة الطلابية في المدارس.

وقال خالد عبدالعزيز خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، إن القطاع الصحي في مصر يعاني من العديد من الأزمات، وتم تقديم عدة مقترحات خلال جلسات الحوار الوطني للارتقاء بمنظومة الصحة، أهمها زيادة مرتبات الأطباء.

وتابع خالد عبدالعزيز: تم عقد جلسة واحدة لمحور الشباب، وكانت تحت مسمى «ريادة الأعمال»، مطالبا الكليات بالجامعات بإنشاء أقسام لدراسة ريادة الأعمال، لأن فرص عمل هذا المجال متوفرة في الداخل والخارج.

وأوضح خالد عبدالعزيز، أن الحوار الوطني يعقد جلسات لتمكين الشباب سياسيا، موجها الدعوة إلى جميع المواطنين بمختلف الفئات العمرية اغتنام الحوار الوطني لتعبير عن رآئهم وأبداء أفكارهم.

ولفت عبدالعزيز، إلى أن تحقيق العدالة الرياضية في المنظومة الرياضية في مصر يساعد على تطويرها، موضحًا أن هناك العديد من الأفكار التي تم اقترحها خلال جلسات الحوار الوطني، سترضى جميع أطراف المنظومة الرياضية، وستساعد على الارتقاء بأوضاع المنظومة.