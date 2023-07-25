انت الان تتابع خبر إيران.. توقيف أفراد من الطائفة البهائية بسبب "روابط" مع إسرائيل والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية "فارس"، نقلا عن بيان مشترك لوزارة الأمن ومنظمة استخبارات الحرس الثوري، أن "أفراد المجموعة المتهمة مرتبطون بشكل مباشر وغير مباشر بالمركز الصهيوني المعروف باسم "بيت العدل"، ومقره الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث يدير مهمة استراتيجية لإحياء تنظيم الفرقة البهائية الضالة في محافظة جيلان".وأضاف البيان أن "المجموعة تعمل على نشر تعاليم البهائية التي اصطنعها الاستعمار، وتأثيرها في مختلف البيئات الثقافية والاجتماعية والتعليمية على مختلف المستويات وتحديدا في مدارس الموسيقى للأطفال والمراهقين".

وتعتبر البهائية ديانة حديثة نسبيا، حيث تعود جذورها إلى مطلع القرن التاسع عشر في إيران، لكنها لم تلق اعترافا من قبل السلطت الإيرانية.

وأعلنت طهران شهر أغسطس 2022 عن اعتقال عدة أفراد من الطائفة البهائية في محافظة مازندران قرب جيلان.