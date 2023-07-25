رئيس الوزراء الفلسطيني محمد إشتية يستقبل السفير المصري لدى فلسطين

ياسر رشاد - القاهرة - بحث رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم الثلاثاء، وسفير جمهورية مصر العربية لدى دولة فلسطين إيهاب سليمان، التطورات السياسية والميدانية في الساحة الفلسطينية، وذلك في ظل استمرار عدوان الإحتلال ضد أبناء الشعب الفلسطيني.

وأكد رئيس الوزراء على دور جمهورية مصر العربية الشقيقة في دعم حقوق الشعب الفلسطيني ومصالحه، لا سيما جهود تحقيق الوحدة الوطنية من خلال إستضافة القاهرة اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية للتوصل إلى رؤية وطنية شاملة وتعزيز الصف الفلسطيني.

وتابع إشتية: إن الرئيس ونحن معه نريد النجاح لهذا الاجتماع ونعمل من أجل ذلك وملتزمون بإنجاح مخرجاته".

كما تناول اللقاء متابعة نتائج زيارة رئيس الوزراء والوفدا الوزاري إلى القاهرة، خاصة تعميق العلاقات التجارية وتطوير العلاقات مع القطاع الخاص، بالإضافة إلى افتتاح معاهد أزهرية في فلسطين، وزيارة وفد من رجال الأعمال المصريين إلى فلسطين للاطلاع على فرص الاستثمار.

من جهته، أكد السفير سليمان استعداد مصر لتقديم كل أشكال الدعم والمساندة لدولة فلسطين والشعب الفلسطيني، لمساعدتهم في الحصول على حقوقهم المشروعة، وفقًا للقرارات الدولية والقانون الدولي.