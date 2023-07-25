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مباحثات سلطنة عمان و"الفاو" حول تعزيز التعاون في الزراعة والمياه

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ياسر رشاد - القاهرة - بحث وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه العماني، اليوم الثلاثاء، مع المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو"، الدكتور شو دنيو، الأمور ذات الاهتمام المشترك وتبادل وجهات النظر في مجالات التعاون بين الجانبين في المجالات الزراعية والحيوانية والسمكية وموارد المياه وسبل تطوير العلاقات الثنائية والتعاون المشترك في هذه المجالات. 

كما جرى، خلال اللقاء الذي عُقد على هامش أعمال مؤتمر قمة النظم الغذائية للأمم المتحدة +2 في إيطاليا، بحث المواضيع المرتبطة بقمة الأمم المتحدة للنظم الغذائية التي تهدف إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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