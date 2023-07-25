انضمام السفيرة هيفاء أبو غزالة لعضوية مجلس أمناء المجلس العربي للطفولة والتنمية

ياسر رشاد - القاهرة - وافق مجلس أمناء المجلس العربي للطفولة والتنمية على ضم السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشئون الاجتماعية بجامعة الدول العربية لعضوية مجلس الأمناء.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس أمناء المجلس في دورته (19)، تحت رعاية وبحضور الأمير عبد العزيز بن طلال بن عبد العزيز آل سعود رئيس المجلس العربي للطفولة والتنمية وذلك بمقر المجلس بالقاهرة.

وتم خلال الاجتماع استعراض إنجازات المجلس العربي للطفولة والتنمية عن العام 2022، وإقرار الخطة الاستراتيجية الثلاثية للمجلس (2023 – 2025)، تحت شعار تمكين الطفل العربي في عصر الثورة الصناعية الرابعة والمستجدات العالمية، والتي تعكس استجابة وتدخل وتحرك المجلس للتعامل مع تلك المستجدات التي يتعرض لها الطفل العربي، إضافة إلى مقتضيات التعامل مع الثورات الصناعية لتمكين الأطفال من مهاراتها درءا لمخاطرها والاستفادة من فرصها.

وأعرب أعضاء مجلس الأمناء عن كامل شكرهم وتقديرهم للأمير عبد العزيز بن طلال بن عبد العزيز آل سعود رئيس مجلس الأمناء على دعمه ومساندته الفاعلة لخطط وبرامج المجلس، بما يسهم في قيامه بدوره، كما أشادوا بالجهد العلمي والعملي الذي يقوم به المجلس في مجال تنمية وتنشئة الطفل العربي.

وأكد الاجتماع على ضرورة استكمال مسيرة عمل المجلس بالتركيز على التحديات الراهنة، والاستمرار في التحول الرقمي واستثمار التقدم التكنولوجي لصالح الطفل العربي، وتوسيع الشراكات على المستوى الدولي والإقليمي والوطني، كما أوصى بأهمية العمل - في إطار خطط وبرامج المجلس - على قضايا الأطفال في ظل النزاعات وكيفية الوصول لهم، واستمرار الاستجابة للمستجدات الراهنة التي أثرت على تنشئة الطفل العربي، من خلال العمل مع فواعل التنشئة مثل الأسرة والمدرسة والإعلام والمجتمع المدني.

على جانب آخر شهد الاجتماع توقيع اتفاقية "دعم البناء المؤسسي للمجلس العربي للطفولة والتنمية" من قبل برنامج الخليج العربي للتنمية – اجفند، بغرض تمكين المجلس من الاستمرار في تحقيق أهدافه التي تخدم الطفل العربي.

ووقع الاتفاقية كل من الأمير عبد العزيز بن طلال بن عبد العزيز آل سعود رئيس برنامج الخليج العربي للتنمية - أجفند، والدكتور حسن البيلاوي الأمين العام للمجلس العربي للطفولة والتنمية.

شارك في أعمال الاجتماع أعضاء مجلس الأمناء الذي يضم كل من: الدكتور ناصر القحطاني المدير التنفيذي لبرنامج الخليج العربي للتنمية "أجفند" (السعودية)، والدكتور حسن البيلاوي الأمين العام للمجلس العربي للطفولة والتنمية، وغانم بيبي مستشار التنمية الصحية والتربوية (لبنان)، وغادة غلام القائم بأعمال مدير مكتب اليونسكو بالقاهرة سابقاً وكبير إخصائي برامج التربية (لبنان)، والدكتورة نهلة قهوجي عميدة كلية علوم الإنسان والتصاميم بجامعة الملك عبد العزيز (السعودية)، وبحضور السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشئون الاجتماعية بجامعة الدول العربية، والدكتور محمود أبو النصر مدير الجامعة العربية المفتوحة فرع مصر ووزير التربية والتعليم الأسبق.