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اليونان: بدء جهود البحث والإنقاذ إثر تحطم طائرة خلال مكافحة حرائق الغابات

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ياسر رشاد - القاهرة -  

أعلنت السلطات اليونانية إطلاق عملية بحث وإنقاذ فى أعقاب تحطم طائرة فوق جزيرة "إيفيا" خلال مشاركتها فى جهود مكافحة حرائق الغابات.

 

مكافحة حرائق الغابات

وذكرت صحيفة "كاثمرينى" اليونانية، اليوم الثلاثاء، أن طائرتين توجهتا إلى موقع حطام الطائرة التى سقطت فى وقت سابق من اليوم، مشيرة إلى أن شخصين على الأقل كانا على متن الطائرة.

 

وأضافت أن رئيس الوزراء اليونانى كيرياكوس ميتسوتاكيس، يجرى اليوم محادثات أزمة مع مجلس الوزراء بشأن الحرائق واسعة الانتشار.

 

وكانت السلطات اليونانية قد أجلت عشرات الآلاف من السائحين من جزيرة "رودس" بسبب حرائق الغابات المشتعلة فى عدة أجزاء من الجزيرة منذ قرابة أسبوع.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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