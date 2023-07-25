استقالة 4 وزراء من الحكومة الكندية مع توقعات بتعديل وزاري

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن أربعة وزراء في الحكومة الليبرالية الكندية، اليوم الثلاثاء، استقالتهم من مناصبهم، وعدم الترشح في الانتخابات القادمة، حيث من المتوقع إجراء تعديل وزاري فيدرالي يوم غد الأربعاء.

وأعلن كل من وزير النقل عمر الغبرة ووزيرة المشتريات هيلينا جاكيزك عن ذلك عبر "تويتر"، صباح اليوم الثلاثاء، بعد أن أعلنت وزيرة الصحة العقلية والإدمان كارولين بينيت، ووزيرة الثروة السمكية والمحيطات وخفر السواحل الكندي جويس موراي استقالتهما من منصبيهما.

وقال الغبرة في خطاب بالفيديو : "بعد ما يقرب من 11 عامًا كعضو في البرلمان وسنتين ونصف كوزير وست فترات كعضو للبرلمان، اتخذت القرار الصعب بعدم الترشح للانتخابات المقبلة، نتيجة لهذا القرار، أتنحى أيضًا عن دوري كوزير لأن رئيس الوزراء يستحق حكومة ملتزمة بخوض الحملة الفيدرالية المقبلة"، مضيفًا أنه سينهي فترة ولايته كنائب عن دائرة مسيساجا سنتر.

وتولى الغبرة منصبه كوزير للنقل في يناير 2021، دوره الأول والوحيد في مجلس الوزراء.

وفي ذلك الوقت، واجه الغبرة العديد من التحديات البارزة، أبرزها مشاكل التأخير الرئيسية في المطارات الصيف الماضي وخلال موسم العطلات، ومؤخرًا، إضراب في ميناء فانكوفر تسبب في اضطرابات كبيرة في سلسلة التوريد الكندية. وتشير التقديرات إلى أن توقف العمل لمدة 13 يومًا كلف الاقتصاد 500 مليون دولار يوميًا وأدى إلى تراكم عمليات الشحن.

كما غردت زميلته في البرلمان من أونتاريو والخبيرة السياسية المخضرمة جاكيك عن نهاية وقتها في السياسة الفيدرالية في نفس الصباح.

وقالت هيلينا جاكيزك: "بعد 50 عامًا من الخدمة العامة كطبيبة، ومفوض للخدمات الصحية ، وعضو في البرلمان الإقليمي، والآن عضو في البرلمان لماركهام-ستوفيل ، قررت أنني لن أسعى لإعادة انتخابي بعد ولايتي الحالية".

وقبل أن تصبح وزيرة للمشتريات في التعديل الوزاري الأخير في أغسطس 2022، عملت جاكيك كوزير مسؤول عن الوكالة الفيدرالية للتنمية الاقتصادية لجنوب أونتاريو ، التي تم تعيينها لأول مرة في أكتوبر 2021.

كما أعلنت وزيرة ثالثة خروجها المرتقب من السياسة بعد فترة وجيزة، وزيرة الثروة السمكية والمحيطات وخفر السواحل الكندي جويس موراي غردت بأنها لن تترشح في الانتخابات المقبلة.

وانضمت إلى مجلس الوزراء في مارس 2019 ، كرئيسة لمجلس الخزانة ووزيرة للحكومة الرقمية قبل أن تنتقل إلى منصبها الحالي في سبتمبر 2021.

وفي حديثها للصحفيين يوم أمس الإثنين، أعلنت وزيرة الصحة العقلية والإدمان كارولين بينيت أيضًا أنها لن تسعى لإعادة انتخابها في تورنتو.