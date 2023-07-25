بوتين ولوكاشينكو يناقشان ملفات فاجنر والتهديدات الخارجية

ياسر رشاد - القاهرة -

قال دميترى بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين، اليوم الثلاثاء، إن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، ونظيره البيلاروسى ألكسندر لوكاشينكو، ناقشا فى محادثات جرت على مدى يومين موضوع مجموعة "فاجنر" العسكرية الخاصة والتعاون الاقتصادى بين البلدين والتهديدات الخارجية.

وبحسب الوكالة، توجه لوكاشينكو، الذى ساعد فى التوصل لاتفاق لإنهاء تمرد "فاجنر" على كبار الضباط بالجيش الروسى الشهر الماضى، إلى سان بطرسبرج يوم الأحد لعقد المحادثات مع بوتين.

ويلتقى الرئيسان بشكل دورى، كما يجريان اتصالات هاتفية، منذ أن سمح لوكاشينكو بأن تكون روسيا البيضاء نقطة انطلاق للقوات الروسية المسلحة، عندما أطلقت موسكو ما تصفها بأنها "عملية عسكرية خاصة" ضد أوكرانيا فى فبراير 2022.

وأوضح بيسكوف أن بوتين ولوكاشينكو لم يتوصلا بعد إلى أى اتفاقات جديدة فى المحادثات الأحدث، ولكنه أضاف "فى إطار العلاقات الوثيقة ينسق الرئيسان مواقفهما".

وأضاف بيسكوف أن جدول الأعمال تضمن "موضوع مجموعة فاجنر وموضوع التعاون التجارى والاقتصادى ودولة الاتحاد والتهديدات الخارجية بطول حدود دولتينا".

وتربط بين روسيا وروسيا البيضاء شراكة يطلق عليها اسم "دولة الاتحاد" موسكو هى الطرف المهيمن فيها.