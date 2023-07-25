شكرا لقرائتكم خبر عن "قوى الحرية والتغيير" تطالب بتوحيد المبادرات والجهود الدولية بشأن حل الأزمة فى السودان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالبت قوى الحرية والتغيير بتوحيد المبادرات والجهود الدولية بشأن حل الأزمة في السودان، مشيرة إلى أن استمرار الحرب يهدد بتفكيك النسيج الاجتماعي للسودان وانهيار اقتصاد.

وأضافت قوى الحرية والتغيير بالسودان، خلال مؤتمر صحفى عقد في القاهرة، ونقلته قناة القاهرة الإخبارية: "نطالب بتصنيف حزب المؤتمر الوطني تنظيما إرهابيا، وندين الانتهاكات وجرائم القتل والنهب التي قامت بها قوات الدعم السريع".

وتابعت قوى الحرية والتغيير بالسودان: "ندعو المجتمع الدولي إلى تكثيف حماية المدنيين وإيصال المساعدات الإنسانية، وندعو المجتمع الإقليمي والدولي لوضع قضية المدنيين ووصول المساعدات لمستحقيها على رأس أولويته".