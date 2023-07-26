شكرا لقرائتكم خبر عن عضو تنسيقية النواب: القائمة المغلقة نظام إنتخابى مباشر سهل وأنسب على الناخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث النائب عمرو درويش عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، عن انطلاق أولى الجلسات التخصصية للحوار الوطنى بالأكاديمية الوطنية للتدريب، قائلا:" النظام الإنتخابى المباشر السهل البسيط على المواطن المصرى هو نظام القائمة المغلقة والفردى والأنسب".

اضاف عمرو درويش خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء dmc"، الذى يقدمه الإعلامى رامى رضوان على قناة dmc، أن تجمع القوى الوطنية حتى هذه اللحظة توافق فى عمل سياسى وعام، موضحا انه نحاول أن نصل لنظام مباشر وسهل وبسيط على الناخب، لأن النظام النسبى سواء كان معتمد على الاختيار داخل القائمة له ايجابيات وسلبيات.

وأكد عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، أنه لدينا استحقاق دستورى معين وناخب، والقائمة المغلقة لا تهدر أصوات الناخبين.