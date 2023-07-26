انت الان تتابع خبر من الدنمارك.. صحفية تروي لـ السومرية محاولتها منع حرق المصحف (فيديو) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - كشفت صحفية عراقية تقيم في الدنمارك، عن محاولتها منع حرق المصحف من قبل احد المتطرفين أمام السفارة العراقية في الدنمارك.

وقالت قدس السامرائي في حديث لـ الخليج 365، "دافعت وحدي عن ديني وقرآني من الحرق وهؤلاء قاموا بمهاجمتي وضربي وخنقي وجاءت الشرطة الدنماركية تحميني".

وأضافت "مع الاسف لن اجد اي موظفين أو سفير عراقي في الدنمارك يستنكرون حرق المصحف والعلم العراقي"، مشددة بالقول "بعد أيام سأخضع للمحاكمة في المحاكم الدنماركية".

الفيديو المرفق لحظة محاولة منع احد المتطرفين من حرق نسخة من القرآن الكريم في الدنمارك.