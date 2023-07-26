النائب العام السعودي يأمر بالقبض على متحرش بطفل في بث مباشر

ياسر رشاد - القاهرة - أمر النائب العام في المملكة العربية السعودية بسرعة القبض على شخص تحرش بطفل خلال بث مباشر في أحد برامج التواصل الاجتماعي.

ونقلت وسائل إعلام سعودية عن مصدر مسؤول في النيابة العامة بأن قرار النائب العام جاء بناءً على ما تم رفعه من مركز الرصد النيابي بقيام شخص بالتحرش بطفل أثناء بث مباشر في أحد برامج التواصل الاجتماعي والتلفظ بألفاظ خادشة للحياء.

وصدر أمر النائب العام بسرعة القبض على المذكور؛ استنادا إلى المادتين "15" و"17" من نظام الإجراءات الجزائية، وإحالته إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات الجزائية وتحريك الدعوى الجزائية بحقه، تمهيدًا لإحالته للمحكمة المختصة للمطالبة بالعقوبات المشددة.



وشدد المصدر على "الحماية العدلية للفضاء المعلوماتي، وأن استغلال الأطفال والاعتداء عليهم موجب للمساءلة الجزائية المشددة".

وقال المحامي السعودي نبيل قملو إن نظام مكافحة التحرش وضع عقوبات صارمة تشمل السجن والغرامة لمكافحة جريمة التحرش بالأطفال، فضلًا عن تطبيق عقوبة التحرش على من يرتكبها؛ لحماية المواطنين والمقيمين وصيانة خصوصيتهم وكرامتهم الشخصية.

وأضاف "قملو" لصحيفة "عكاظ" أن بعض جرائم التحرش التي تكون عبر برامج التواصل الاجتماعي يضاف إليها جريمة معلوماتية بجانب جريمة التحرش، مشيرًا إلى أن عقوبة التحرش تصل إلى السجن لمدة لا تتجاوز سنتين وغرامة مالية لا تتعدى 100 ألف ريال سعودي أو إحدى هاتين العقوبتين.

وأشار المحامي السعودي إلى تغليظ العقوبة على الجاني في حال وقوعها على طفل أو من ذوي الهمم، أو إذا كان الجاني له السلطة المباشرة أو غير المباشرة على المجني عليه، أو في حال وقوع الجريمة بمكان عمل أو إيواء أو دراسة أو رعاية، أو كان المجني عليه والجاني من نفس الجنس، أو في حال العود للجريمة.

وأوضح أن العقوبة في هذه الحالات المذكورة تصل إلى السجن لمدة 5 سنوات وغرامة مالية تصل إلى 300 ألف ريال سعودي، أو المعاقبة بإحدى هاتين العقوبتين، ويمكن نشر الحكم بعد اكتسابه الصفة القطعية على نفقة المحكوم عليه.

