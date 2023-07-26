انت الان تتابع خبر مسلسل رحيل مساعدي كوارديولا يستمر.. كيف علق مدرب السيتي؟ والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وفقد كوارديولا اثنين من مساعديه هذا الصيف، حيث رحل رودولفو بوريل بعد سبع سنوات من العمل معه، ليتولى منصب المدير الرياضي في أوستن الأمريكي.

في حين غادر إنزو ماريسكا، بعد 12 شهرًا من العمل مع جوارديولا، ليتولى قيادة ليستر سيتي.



وسبق وأن رحيل ميكيل أرتيتا، مساعد كوارديولا السابق، ليتولى قيادة آرسنال.

وقال كوارديولا مازحًا، في تصريحات أبرزتها صحيفة "مانشستر إيفيننج نيوز": "لا أعرف ما يحدث مع المساعدين، فأنا أعتني بهم جيدًا، وطوال الوقت يتركونني، إذا كنت تريد المجيء إلى دكة البدلاء لدي، فهناك مساحة".

وأضاف: "أريد أن أشكر رودولفو على تلك السنوات السبع الرائعة، وإنزو على عامنا سويًا، كانا جزءًا لا يصدق من النجاح الذي حققناه طوال تلك المواسم".

وتابع: "أتمنى لكليهما الأفضل لأنهما يستحقان ذلك، نحن نبحث عن شخص ما ليأتي لمساعدتنا، ولكن لدي ما يكفي من الجودة حتى الآن، لا بأس، لدي بعض الأشخاص في الاعتبار ولكن لا يمكنني قول المزيد".

وأصبح لكوارديولا مساعد واحد فقط وهو كارلوس فيسينز.

