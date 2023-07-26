شكرا لقرائتكم خبر عن المنظمة العربية لحقوق الإنسان: نعمل على حقن الدماء فى السوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

قال علاء شلبي، رئيس مجلس أمناء المنظمة العربية لحقوق الإنسان، إن هناك ارتباط بين المنظمة والشعب السوداني، وأن هناك اسماء سودانية عظيمة احتضنت المنظمة فى بدايتها، موجها التهنئة لكل الحقوقيين العرب بمناسبة مرور 40 عاما على تأسيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، والتي شكلت الرافد الرئيسى لنشأة حركة حقوق الإنسان في الوطن العربي.

جاء ذلك خلال الندوة التى تعقدها المنظمة العربية لحقوق الإنسان اليوم الأربعاء، لمناقشة سبل حماية حقوق الإنسان فى سياق النزاع المسلح الجارى وتداعياته السياسية والإنسانية الميسرة.

وتابع شلبيى:" مدركين للصعوبات التى مر بها السودان الشقيق، والمنظمة لم تتوقف فى محاولة البحث عن حلول وطرح الكثير من المقترحات، وبداية من ابريل 2019 كان هناك حرص لتقديم كل الدعم اللازم للشعب السوداني الشقيق، وحقوق الإنسان من أهم وابرز الملفات التى تعزز سياق الانتقال وتحقيقه على أرض الواقع".

واستكمل:" المواطن السودانى لا يستحق مزيد من العناء، وسيتم طرح العديد من الأفكار خلال الندوة اليوم، للوقوف على احتياج الشعب السوداني الشقيق والعمل دون كلل أو ملل للبحث عم سبل لحقن الدماء واستعادة الاستقرار مرة أخرى، متابعا:" التقينا بجميع فئات الشعب السوداني، ومراحل الانتقال استبعدنا نفي أو إقصاء أى طرف، ومن ثم لابد من التوافق، واعلاء مصلحة الشعب السوداني دون تمييز".