شكرا لقرائتكم خبر عن نيفين مسعد: لا يمكن الحديث عن حقوق الإنسان فى ظل المعارك والحروب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

قالت نيفين مسعد، عضو مجلس أمناء المنظمة العربية لحقوق الإنسان، إنه لا يمكن الحديث عن حقوق الإنسان فى ظل المعارك والحروب، أيا من الحقوق سواء، التعليم والصحة والحماية الإجتماعية، ومن ثم اليوم نبحث كيفية وقف الحرب فى السودان، والانتقال للمرحلة التالية، وبناء الدولة الديمقراطية ولن يتحقق ذلك فى ظل الصراع الحالى.

وتساءلت مسعد، هل لدينا تصور للوضع فى السودان والاستفادة بالهدن السابقة، ووقف الصراع، خاصة وأن هناك تدخلات لأطراف جديدة فى الصراع في حال استمراره، والذى يتفق الجميع على أنه ليس فى مصلحة لأحد، إضافة لبناء التوافق من أجل الانتقال لبناء دولة مدنية حديثة، ومن حسن الطالع أن طرفي الصراع يستهدفون بناء دولة مدنية حديثة، وعلينا أن نبى على هذا الهدف.

جاء ذلك خلال الندوة التى تعقدها المنظمة العربية لحقوق الإنسان اليوم الأربعاء، لمناقشة سبل حماية حقوق الإنسان فى سياق النزاع المسلح الجارى وتداعياته السياسية والإنسانية الميسرة.