انت الان تتابع خبر عشرينية تلد ثلاثة توائم شرقي بغداد (صورة) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "مستشفى فاطمة الزهراء للنسائية والاطفال التابع لدائرة صحة بغداد الرصافة شهد ولادة توأم ثلاثي لسيدة بعمر 20 عاما".

وقال رئيس الفريق الطبي اخصائية النسائية والتوليد انوار احمد الرهيمي ان "السيدة راجعت المستشفى وكانت تعاني من ارتفاع ضغط الدم المصاحب للحمل وتم ادخالها الى صالة العمليات وتوليدها بعملية قيصرية اولى لتضع توائمها الذكور الثلاثة بنجاح مع تمتع الام والاطفال بصحة جيدة".