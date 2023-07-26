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بهذه الشروط.. فتح باب التقديم للعمل كموظف اقتراع بمفوضية الانتخابات

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بغداد - ياسين صفوان - وذكرت المفوضية، في بيان ورد لـ الخليج 365، أن " باب التقديم للعمل كموظف اقتراع سيتم فتحه بدءاً من الغد".

وأضافت، أن "الفئات المشمولة بالتقديم تتمثل بـ :ـ

ـ موظفو دوائر الدولة كافة باستثناء القوات الأمنية والعسكرية.


- طلبة الجامعات والمعاهد والخريجين على أن يكون أقل تحصيل دراسي للخريجين هو الدبلوم.
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