انت الان تتابع خبر بهذه الشروط.. فتح باب التقديم للعمل كموظف اقتراع بمفوضية الانتخابات والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - وذكرت المفوضية، في بيان ورد لـ الخليج 365، أن " باب التقديم للعمل كموظف اقتراع سيتم فتحه بدءاً من الغد".
ـ موظفو دوائر الدولة كافة باستثناء القوات الأمنية والعسكرية.
- طلبة الجامعات والمعاهد والخريجين على أن يكون أقل تحصيل دراسي للخريجين هو الدبلوم.
وأضافت، أن "الفئات المشمولة بالتقديم تتمثل بـ :ـ
ـ موظفو دوائر الدولة كافة باستثناء القوات الأمنية والعسكرية.
- طلبة الجامعات والمعاهد والخريجين على أن يكون أقل تحصيل دراسي للخريجين هو الدبلوم.