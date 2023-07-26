شكرا لقرائتكم خبر عن عضو "الحرية والتغيير "بالسودان يدعو المنطقة العربية لتصنيف الإخوان جماعة إرهابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

قال شريف محمد عثمان، عضو المكتب التنفيذى لقوى الحرية والتغيير بالسودان،:" إن جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية هم محرك بشكل فعلى على ما يشهده السودان من صراعات، واستمرار الأوضاع الحالية يجعل السودان فى خطر دائم وانهيار الدولة بالكامل، والجماعة الإخوان الإرهابية تريد استمرار الأوضاع".

جاء ذلك خلال الندوة التى تعقدها المنظمة العربية لحقوق الإنسان اليوم الأربعاء، لمناقشة سبل حماية حقوق الإنسان فى سياق النزاع المسلح الجارى وتداعياته السياسية والإنسانية الميسرة.

وتابع:" جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية طامحة فى السلطة وتريد استمرار الصراع لنزع الدولة لصالحهم، وعلى المنطقة العربية أن تتضامن معنا على تصنيف هذه الجماعة الإرهابية التى تشكل خطر ومن ثم يجب القضاء عليها للتصدى للفكر المتطرف واستعادة السودان لامنها واستقرارها مرة أخرى".

واستكمل عثمان:" البيوت هُدمت بشكل كامل، والدولة تعانى من الصراع، وفى حال تقوية القوى المدنية سيكون لها دور فى تحصين السودان من الانزلاق للحرب الأهلية، إضافة للتفكير فى مساعدة الشعب السودانى حال استمرار الأوضاع، خاصة وأن هناك مخاطر من تعرض البلاد لمجاعة حال استمرار هذا النزاع والحروب، ولابد من مساعدة القوى المدنية لصياغة خطابات حول الأوضاع فى السودان لعرض الأوضاع الجارى على الأرض.

جاء ذلك خلال الندوة التى تعقدها المنظمة العربية لحقوق الإنسان اليوم الأربعاء، لمناقشة سبل حماية حقوق الإنسان فى سياق النزاع المسلح الجارى وتداعياته السياسية والإنسانية الميسرة.