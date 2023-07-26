شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ جامعى سودانى: نشكر مصر قيادة وشعبا على الدعم وحفاوة الاستقبال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

دعا كمال محمد الأمين، محامى سودانى، ضرورة حماية المدنيين فى السودان على وجه السرعة، متابعا:" المدنيين يعانون كثيرا بسبب الأوضاع الراهنة والصراع القائم، الذى تسبب فى خراب ودمار العديد من المنازل حتى أكبر مكتبة تم تدميرها بالكامل، ونزح الكثير من الشعب السوادنى لدول الجوار".

جاء ذلك خلال الندوة التى تعقدها المنظمة العربية لحقوق الإنسان اليوم الأربعاء، لمناقشة سبل حماية حقوق الإنسان فى سياق النزاع المسلح الجارى وتداعياته السياسية والإنسانية الميسرة.

وفي ذات الصدد، قال حامد بشير، أستاذ جامعى:" نوجه كل الشكر للدولة المصرية قيادة وشعبا على حفاوة الاستقبال، وبالفعل نشعر وكأننا فى بلدنا الثاني ومن ثم يجب أن نتعمق أكثر فى العلاقة بين البلدين فى المستقبل خاصة وأننا نشعر بكرم وحفاوة الاستقبال، الجميع رحب بنا فى مصر بشكل جميل".

وأشار بشير، إلى أن الصراع القائم فى السودان على السلطة فى المقام الأول، وجماعة الإخوان مسيطرين على الجيش والاقتصاد السوداني، وبسببك سنفقد دولة اسمها السودان، وإذ لم يحدث تدخل سنفقد السودان".

وشدد على قليوب، على ضرورة وقف الحرب فى السودان على وجه السرعة، على أن يكون قرار وقف الحرب قائما على التوافق بين الطرفين وليس الوقف المشروط لضمان نجاح فكرة وقف الصراع بشكل جارى.

جاء ذلك خلال الندوة التى تعقدها المنظمة العربية لحقوق الإنسان اليوم الأربعاء، لمناقشة سبل حماية حقوق الإنسان فى سياق النزاع المسلح الجارى وتداعياته السياسية والإنسانية الميسرة.