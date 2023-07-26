قيادة بالحرية والتغيير السودانيين: نشكر مصر قيادة وشعبا على حفاوة الاستقبال

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القاهرة - سامية سيد - وصف ياسر عرمان، القيادي في الحرية والتغيير بالسودان، الصراع فى السودان حاليا بأنه أم الحروب، وهناك انتهاكات كثيرة تمارس ضد السودان والتى تستهدف تمزيق الدولة، موجها الشكر للقيادة السياسية المصرية والشعب المصرى على استقبال السودانيين فى مصر خاصة فى ظل الأزمة الأخيرة، متابعا:" نشكر مصر قيادة وشعبا على حفاوة الاستقبال".

وقال عرمان،:" الإسلاميين دمروا دولة السودان، والدعم السريع بفعل الجماعات الإسلامية دمر السودان، ويتم قذف المدنيين بالطيران فى العاصمة الخرطوم"، مطالبا بسرعة وقف القصف ضد المدنيين فى الحال، وعلى المنظمة العربية لحقوق الإنسان تواصل جهودها فى هذا الصدد، بداية من إنشاء مرصد سوداني يتولاه سودانيين لرصد انتهاكات حقوق الإنسان بالسودان، والعمل على فتح ممرات آمنه للمواطنين ، ومن الممكن أن يتم تأهيل وتدريب مجموعة للقيام بهذا الدور، والعمل على حماية المدنيين بشكل عاجل وفورى خلال الفترة المقبلة.

جاء ذلك خلال الندوة التى تعقدها المنظمة العربية لحقوق الإنسان اليوم الأربعاء، لمناقشة سبل حماية حقوق الإنسان فى سياق النزاع المسلح الجارى وتداعياته السياسية والإنسانية الميسرة.