انت الان تتابع خبر احصائية رسمية لشهر حزيران 2023.. 8 حالات طلاق كل ساعة في العراق والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المجلس في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "خلال شهر حزيران الماضي 2023، تم تسجيل 5880 حالة طلاق في عموم البلاد، باستثناء محافظات إقليم كردستان العراق الثلاث، وهو ما يعني حصول 196 حالة طلاق يومياً في المحاكم العراقية، وبالتالي 8 حالات في الساعة الواحدة".



كما سجلت المحاكم خلال الشهر ذاته 22688 عقد زواج، وصدّقت 2999 عقداً آخر، بحسب البيان.

فيما سجل العراق قرابة "61276" حالة طلاق خلال أشهر 10 فقط من العام الماضي 2022 وفق إحصائية خاصة قام بها فريق الخليج 365 على النحو الاتي:

كانون الثاني: 6486، شباط: 5815، اذار: 6606، نيسان: لم ترد إحصائية رسمية، أيار: 5270، حزيران: 6330، تموز: 4827، أب: 6491، أيلول: 5569، تشرين الأول: 6987، تشرين الثاني: 6895.

وبحسب تقرير نشر على موقع مجلس القضاء الأعلى، سجّلت أكثر من 73 ألف قضية طلاق خلال العام 2021 في العراق البالغ عدد سكانه 42 مليون نسمة، وهي حصيلة مماثلة لحصيلة العام 2018.

وأشار الموقع إلى أنه خلال العقد الممتد بين 2004 و2014، انتهى زواج واحد من بين كل خمس زيجات بالطلاق، وسجل خلال الفترة نفسها 516 ألفاً و784 طلاقاً من بين 2,6 مليون زواج.

وكشفت إحصائية رسمية حصلت عليها الخليج 365، تسجيل المحاكم العراقية 4092 حالة طلاق لنساء لم يبلغن الخامسة عشرة خلال عامي (2020-2021)، فيما ذكر قضاة متخصصون بقضايا الأحوال الشخصية أن الزواج المبكر أحد الأسباب الرئيسية التي تضاعف نسب الطلاق في العراق.

وذكرت الإحصائية أن "العام 2020 سجل 1498 حالة، بينما ازداد العدد إلى 2594 في عام 2021".