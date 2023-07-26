أبو الغيط يفتتح حفل إطلاق برنامج مصر لتطوير مراكز ريادة الأعمال والحاضنات الجامعية

ياسر رشاد - القاهرة - افتتح أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية اليوم الأربعاء الموافق 26 يوليو 2023 بمقر الأمانة العامة حفل إطلاق برنامج مصر لتطوير مراكز ريادة الأعمال والحاضنات الجامعية، الذي تنظمه الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بمصر والبنك الأهلي المصري والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID.

وصرح جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام أن أبو الغيط شارك بكلمة أشاد في مستهلها بجهود رئيس الأكاديمية لتنظيم هذه البرنامج الذي يهدف إلى تطوير مراكز ريادة الأعمال والحاضنات بالجامعات الحكومية المصرية لتمكينها من بناء قدرات الشباب الجامعيين في مجال ريادة الأعمال، ولتشجيعهم على إقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما يتيح الفرصة لإطلاع منتسبي تلك المراكز على أفضل الخبرات العربية والدولية والمساهمة في نشرها على نطاق واسع.

كما أشاد أبو الغيط بتعاون وزارة العليم العالي والبحث العلمي المصرية ورغبتها في الاستفادة من كافة المبادرات والبرامج التي من شأنها تطوير التعليم العالي بما يتناسب ومتطلبات سوق العمل، وكذا بمساهمة البنك الأهلي المصري والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية اللذين قدما دعماً قيماً وملموساً لإعداد البرنامج.

وقال المتحدث الرسمي أن أبو الغيط اعتبر البرنامج إضافة مهمة إلى قائمة المشروعات التي أطلقتها القيادة السياسية المصرية لتطوير ثقافة ريادة الأعمال لدى الشباب.

وأشار أبو الغيط إلى تزايد الاهتمام بشكل لافت بموضوع ريادة الأعمال خاصة بعد جائحة كوفيد 19 وما تلاها من انعكاسات خطيرة على أوضاع الشركات الناشئة الصغيرة والمتوسطة، التي تشكل رافدا أساسيا من روافد الاقتصادات الوطنية، ومصدر رزق لفئات واسعة من المجتمع، مؤكدا ان صقل مواهب الطلاب الجامعيين في هذا المجال مرتبط بشكل وثيق بكفاءة الجامعات وجودة تعليمها ومدى اقتراب التدريب الذي تقدمه من أرض الواقع وكذا من متطلبات سوق العمل.

كما نقل المتحدث الرسمي عن الأمين العام تأكيده على الأهمية التي توليها جامعة الدول العربية لملف ريادة الأعمال، مشيرا إلى بعض الجهود التي تبذلها في هذا الشأن.

و اختتم الأمين العام كلمته بتطلعه إلى تعميم هذه التجربة التي يثق في نجاحها إلى باقي الدول العربية.

و تجدر الإشارة إلى أن حفل إطلاق البرنامج شهد تكريم خريجي الدفعة الأولى من كلية الذكاء الاصطناعي بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.