الحرس الرئاسي في النيجر يحاصر الرئيس ويمنعون الدخول

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت مصادر أمنية، اليوم الأربعاء، أن الحرس الرئاسي في النيجر منع الدخول إلى مقر الرئيس محمد بازوم ومكاتب المجمع الرئاسي بالعاصمة نيامي، ولم تكشف المصادر عن السبب الحقيقي وراء هذا الإجراء.

رئيس النيجر محمد بازوم

وبحسب العربية نت، بعض جنود الحرس الرئاسي في النيجر يحاصرون القصر الرئاسي في العاصمة نيامي.

وذكرت المصادر أن بعض جنود الحرس الرئاسي يغلقون مكتب الرئيس ومنطقة سكنية.

ليس انقلاباً

من جانبه، قال أحد أقارب الرئيس في اتصال مع صحيفة لوموند الفرنسية، إن الرئيس بازوم وزوجته بخير وبصحة جيدة وهما موجودان في المقر الرئاسي، مؤكدا أن ما يجري ليس انقلابا، لكنه توتر بسبب مشكلة مع الحرس الرئاسي، دون مزيد من التفاصيل.

كما قال مصدر عسكري إقليمي، إن المتمردين الذي يوقفون الرئيس لا يزال عددهم غير معروف، فيما قال مصدر آخر مقرب من الرئاسة لمجلة "جون أفريك" إن بازوم "سليم ومعافى" و"يتفاوض" مع الجنود المعنيين.

وقال صحفي في وكالة فرانس برس، إن حركة مرور السيارات تسير بشكل طبيعي ولا يوجد أي أجهزة أو معدات عسكرية في محيط القصر الرئاسي، بالإضافة أنه لا توجد أي أصوات خاصة بالأسلحة أو إطلاق النيران.

والنيجر، الشريك الفرنسي المميز في منطقة الساحل، وهي أيضا من البلدان الأفريقية التي تواجه الإرهاب، ويقودها الرئيس المنتخب ديمقراطياً محمد بازوم، الذي يتولى السلطة منذ أبريل 2021.

ويتسم تاريخ هذا البلد الشاسع والفقير والصحراوي بالانقلابات، فمنذ استقلاله عن فرنسا عام 1960، شهد 4 انقلابات: الأول في أبريل 1974 ضد الرئيس ديوري حماني، والأخير في فبراير 2010 والذي أطاح بالرئيس محمدو تانجا، دون احتساب المحاولات العديدة للإطاحة بالأنظمة بهذا البلد.