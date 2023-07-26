أكتوبر المقبل.. القمة الاقتصادية الأولى للقطاع الخاص العربي

ياسر رشاد - القاهرة - عقد في مقر جامعة الدول العربية في القاهرة، مؤتمر صحفي مشترك ضم أمين عام اتحاد الغرف العربية الدكتور خالد حنفي، ورئيس غرفة تجارة الأردن خليل الحاج توفيق، وذلك للإعلان عن تنظيم المؤتمر (۲۰) الأصحاب الأعمال والمستثمرين العرب، تحت شعار: القمة الاقتصادية الأولى للقطاع الخاص العربي"، والذي سوف تستضيفه هذا العام مدينة عمان عاصمة المملكة الأردنية الهاشمية.

جاء ذلك تحت رعاية صاحب الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم حفظه الله، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، وبتنظيم مشترك بين اتحاد الغرف العربية، وجامعة الدول العربية، وغرفة تجارة الأردن وذلك خلال الفترة ۱۸-۱۹ (أكتوبر) ۲۰۲۳ في فندق ST.REGIS) عمان (سان ريجس عمان. وسوف يركز المؤتمر بنسخته الـ ۲۰ هذا العام على التعرف على مناخ وبيئة الاستثمار والسياسات والحوافز والتشريعات الحديثة في الأردن والدول العربية لجذب الاستثمارات. وسيتم خلال الجلسات استعراض رؤية العديد من الدول العربية للمشاريع الاستثمارية التي تهدف إلى خلق اقتصاد متنوع ومستدام.

وسوف يدعى للمشاركة في هذا المؤتمر وزراء الاقتصاد والاستثمار والتجارة والجهات الرسمية المعنية، وقيادات غرف التجارة والصناعة والزراعة في الدول العربية والغرف العربية - الأجنبية المشتركة، وبنوك التنمية وصناديق التمويل والإنماء العربية، وهيئات تشجيع الاستثمار في الدول العربية، وأصحاب الأعمال والمستثمرين وخبراء عرب وأجانب في المجالات الاقتصادية والمالية والاجتماعية. ونوه الأمين العام الدكتور خالد حنفي خلال كلمة له في المؤتمر، باستضافة المملكة الأردنية الهاشمية، الدورة (۲۰) لمؤتمر أصحاب الأعمال والمستثمرين العرب تحت الرعاية السامية من لدن جلالة الملك عبد الله الثاني معتبرا أن المؤتمر الذي سيعقد تحت شعار القمة الاقتصادية الأولى للقطاع الخاص العربي.

سيشهد حضورا واسعا وبارزا لقادة الأعمال في البلدان العربية مما سيشكل فرصة هامة من أجل تعزيز واقع الاستثمارات العربية البينية، بالإضافة إلى جذب الاستثمارات الأجنبية، حيث تمتلك الأردن والبلدان العربية مقومات هامة لاجتذاب المشاريع الاستثمارية الضخمة في مختلف القطاعات سواء في القطاعات التكنولوجية، أو في قطاعات الطاقة والزراعة والطاقة المتجددة والقطاع السياحي وغيرها من القطاعات الاستراتيجية الحيوية".

ونوه حنفي إلى أن مرحلة التعاون الاقتصادي المقبلة بين الدول العربية يجب أن تتخطى مفهوم التبادل التجاري والاستثماري التقليدي، حتى تصل إلى مرحلة التحالف الاستراتيجي، وذلك عبر الإعداد الحقيقي لإنشاء الاتحاد الجمركي وتوحيد المواصفات القياسية للسلع والخدمات، مما سوف يزيد من القدرة التنافسية للدول العربية والتفوق الاقتصادي".

من جانبه نوه رئيس غرفة تجارة الأردن، خليل الحاج توفيق، إلى أهمية مؤتمر أصحاب الأعمال والمستثمرين العرب الذي سوف يركز على التعرف على مناخ وبيئة الاستثمار والسياسات والحوافز والتشريعات الحديثة في الأردن والدول العربية لجذب الاستثمارات".

نخبة من كبار رجال الأعمال وأصحاب الفكر الاقتصادي

ورأى أن المؤتمر الذي سوف يضم نخبة من كبار رجال الأعمال وأصحاب الفكر الاقتصادي في الدول العربية لا شك في أن له دور بارز في بلورة رؤى وأفكار ومشاريع تخدم أهدافنا وتوجهاتنا في دعم وتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين الدول العربية، وإيجاد كتلة تجارية اقتصادية في ما بينها، وهو الهدف والمطلب الذي أصبح أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى.

وشدد رئيس الغرفة على أننا نتطلع من خلال هذا المؤتمر، إلى خلق وحدة اقتصادية عربية، وهو أكثر ما تحتاجه كبلدان عربية التي تمتلك كافة مقومات الوحدة والتكامل، خصوصا في ظل هذه الظروف والمتغيرات التي تشهدها منطقتنا العربية والعالم بأسره.