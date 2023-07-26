الأكاديمية العربية تطلق برنامج "أعمال مصر" لتطوير ريادة الأعمال والحاضنات الجامعية

ياسر رشاد - القاهرة - نظمت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، اليوم الأربعاء، فعالية لإطلاق "برنامج أعمال مصر لتطوير ريادة الأعمال والحاضنات الجامعية" والتي ينظمها قطاع الشؤون الاقتصادية بجامعة الدول العربية لتطوير ريادة الأعمال والحاضنات الجامعية.



حضر الفعالية أحمد أبو الغيط الأمين العامة لجامعة الدول العربية، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور على المالكي الأمين العام المساعد لجامعة الدول للشؤون الاقتصادية، والدكتور إسماعيل عبدالغفار رئيس الأكاديمية العربية



وفي بداية كلمته وجه الدكتور إسماعيل عبدالغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، الشكر لجامعة الدول العربية والأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط لما يقدمه من دعم كبير للأكاديمية، باعتبارها إحدى المنظمات المتخصصة التابعة لجامعة الدول العربية، وتقوم بدور ريادي كمنظمة تعليمية إقليمية تهتم بتوفير تعليم متميز للشباب.

وأكد رئيس الأكاديمية العربية أن الهدف من الفعالية تقديم برامج تهدف لتعزيز ريادة الأعمال، لافتا إلى أن مراكز ريادة الأعمال في الجامعات تعد من أهم الإدارات الاي تساعد على تنمية ريادة الأعمال في مصر وتنفيذ افكار الشباب بما يسهم في خدمة عملية التنمية.

وأوضح عبدالغفار، أن رؤية الأكاديمية تتمثل في تحويل مراكز ريادة الأعمال إلى بيئة حاضنة لمشروعات الشباب واستيعاب الشباب وتنفيذ مشروعاتهم وتحقيق التقدم الاقتصادي، لافتا إلى أنه الأكاديمية تتطلع أن يكون البرنامج نقطة تحول وتلتزم بدعم وتدريب المشاركين في هذا البرنامج وتوفير الدعم اللازم لتحويل أفكارهم إلى حقيقة ملموسة على أرض الواقع.