شكرا لقرائتكم خبر عن النائب حازم الجندى: انطلاق جلسات تخصصية للحوار الوطنى يؤكد جدية الوصول لمخرجات فعالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، إن انطلاق الجلسات التخصصية للحوار الوطنى يؤكد جدية مساره للخروج بتوصيات ومقترحات ذات فاعلية اكثر عند التطبيق على أرض الواقع، مشيراً إلى أن تلك الجلسات ستساهم فى دراسة كم المقترحات والتوصيات التى أسفرت عنها كل جلسة من الجلسات التى تم عقدها على مدار الشهور الماضية، وصياغة الأفضل والأنسب منها، للتنفيذ الفعلى.

ولفت الجندى، فى بيان له، أن الجلسات التخصصية تعد بمثابة فلترة علمية وعملية للمقترحات التي شاركت بها القوى السياسية والمجتمعية والأحزاب وذوى الشأن والخبرة، واختيار الأصلح للمجتمع فى كل ملف من الملفات التي تم التطرق إليه خلال الجلسات، ومن ثم بدء وضع خطط عاجلة بالتنسيق مع الجهات التنفيذية المعنية للتطبيق على أرض الواقع، لكى يشعر المواطن بمخرجات حقيقية ذات حلول فعالة لهذا الحوار، وليس جلسات نقاشية شفهية فقط.

وأكد أن الهدف من الحوار الوطنى هو تلبية احتياجات المواطنين وحل كافة المشكلات التى وقع الاختيار عليها لتكون محل اهتمام القائمين على الحوار، بإيجاد حلول عملية قابلة للتنفيذ وليس خططا غير مدروسة أو لم يتم قياس تأثيراتها عمليا، ولهذا جاء دور الجلسات التخصصية في صياغة المقترحات والتوصيات في شكل مخرجات قادرة على تقديم حلول فعالة وبداية حقيقية فى كثير من الملفات، لا سيما الملفات التى يدور حولها جدالا واسعا كالملفات المجتمعية.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن جدية الحوار الوطني تنعكس في كثير من الخطوات التى يحرص مجلس الأمناء على اتخاذها أهمها انطلاق الجلسات التخصصية، بالتوازي مع استئناف الجلسات النقاشية الأسبوع المقبل لملفات جديدة، مما يؤكد على النوايا الحقيقية للحوار الوطنى والالتزام بعنصرى الوقت والسرعة فى إصدار مخرجات حقيقية يشعر المواطن من خلالها بأهمية هذا الحوار ومصداقيته.