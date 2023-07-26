شكرا لقرائتكم خبر عن محكمة النقض ترسى 8 مبادئ قضائية جملة واحدة فى حكم واحد.. نقلا عن برلمانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصد موقع "برلمانى"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "النقض ترسى 8 مبادئ جملة واحدة للعمال والموظفين في حكم واحد"، استعرض خلاله حكما قضائيا لمحكمة النقض يرسى 8 مبادئ قضائية في حكم واحد، ويضع ضوابط تحفظ حق العامل في معاشه، قالت فيه:

1- حق العامل في المعاش لدى الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية منشؤه القانون، لأن القانون وحده هو الذي ينظم المستحقين في المعاش.

2- الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية مجبرة على الوفاء بالتزاماتها المقررة في القانون بالنسبة لمن تسري عليه أحكامه ولو لم يقم صاحب العمل بالاشتراك عنهم لدى الهيئة.

3- وأن التأمين عن العاملين في الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية إلزامي بالنسبة لجميع أصحاب الأعمال والعاملين.

4- وأن أحكام القانون المذكور متعلقة بالنظام العام بما لا يسوغ معه القول بإمكان تحلل الهيئة أو أصحاب الأعمال أو العمال الخاضعين لأحكام القانون من التزامات فرضها القانون عليهم.

5-الاشتراك في التأمين الاجتماعي ليس اختياريا للعامل ولصاحب العمل، بل هو التزام قانوني اقتضته فكرة التأمين الاجتماعي ذاتها، وإليكم التفاصيل كاملة:

8 مبادئ لـ"العمال".. "النقض" ترسى حقوق العاملين فى حكم قضائى واحد.. أبرزها حق العامل فى المعاش لدى "التأمينات" بقوة القانون.. الهيئة مجبرة على الوفاء بالتزاماتها.. والتأمين على العاملين إلزامى وليس اختياريًا

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