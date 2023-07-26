شكرا لقرائتكم خبر عن النائب محمد رضا البنا: الانتخابات بنظام القائمة المطلقة يحقق التوازن والتنوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب محمد رضا البنا، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن مناقشة النظام الانتخابى لمجلسي النواب والشيوخ، في جلسات الحوار الوطني، أمر مهم للاستماع إلى رؤى ووجهات نظر كافة الأحزاب والقوى السياسية للوصول إلى النظام الانتخابي الأفضل.

وأضاف البنا، أن النظام الانتخابي الذي يجمع بين الانتخاب الفردي والقائمة هو الأفضل لإحداث التوازن والتنوع، مؤكدا أنه يرى أن الأفضل في الظروف الحالية هو إجراء الانتخابات بنظام القائمة المطلقة المغلقة، وذلك لأنها ستضمن تفعيل الاستحقاق الدستوري بشأن تمثيل الفئات التي ميزها الدستور تمييزاً إيجابيا لتمثيلها في المجالس النيابية مثل المرأة والشباب وذوي الإعاقة والمسيحيين والمصريين بالخارج والعمال والفلاحين.

وأشار البنا إلى أن تطبيق نظام القائمة المطلقة في الانتخابات، يسهل من عملية إجرائها، ويتلافى الكثير من المشكلات، بجانب ضمان تمثيل هذه الفئات التي نص عليها الدستور، خاصة أن هناك نسب محددة مثل نسبة 25% للمرأة في مقاعد مجلس النواب، وبالتالي القائمة المطلقة ستضمن وجود هذه الفئات وتمثيلها مما يحقق التنوع في تمثيل كافة فئات المجتمع.

وأوضح عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن كل نظام انتخابي له مزايا وعيوب، ولكن يبقى أن القائمة المطلقة مزاياها أكبر من القائمة النسبية التى قد تتسبب في إشكاليات عديدة في الانتخابات وتلقى بظلالها على سير العملية الانتخابية.