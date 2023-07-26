شكرا لقرائتكم خبر عن النائبة أمل زكريا: القائمة المطلقة تضمن تمثيل المرأة والشباب وذوي الإعاقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت النائبة أمل زكريا قطب، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن نظام القائمة المطلقة المغلقة فى الانتخابات النيابية هو الأفضل في النظام الانتخابي الذي يجمع بين الفردي والقوائم، وذلك لأنه يضمن تمثيل مناسب للعديد من الفئات التي يصعب تمثيلها فى مجلسي النواب والشيوخ من خلال النظام الفردي أو نظام القائمة النسبية.

وأكدت قطب، إن إجراء الانتخابات بنظام القائمة المطلقة يضمن تفعيل النص الدستوري الذي يميز عدد من الفئات تمييزاً إيجابيا لتمثيلهم في المجالس النيابية، مثل المرأة والشباب وذوي الإعاقة والمصريين بالخارج والمسيحيين، والقائمة المطلقة المغلقة هى التى ستضمن تفعيل الاستحقاق الدستوري ووجود تمثيل مناسب لهذه الفئات، وبما يحقق تنوع وتوازن في تشكيل المجالس البرلمانية.

وأشارت إلى أن نظام القائمة المطلقة لا يتضمن أي شبهة تحمل تعارض مع أي نص دستوري، مؤكدة أن هذا النظام ملائم لما نص عليه دستور 2014 والتعديلات التى جرت عليه في 2019، من حتمية استمرار تخصيص مقاعد لبعض الفئات، ويضمن الوفاء بهذه النسب المقررة دستوريا لصالح المرأة والشباب وذوى الإعاقة والأقباط والمصريين بالخارج.

وأوضحت أن الدستور نص على تمثيل المرأة بنسبة 25% من مقاعد مجلس النواب، بجانب محددات التمثيل المناسب للفئات الأخرى، وذلك من الصعوبة أن يتأتى إلا من خلال القائمة المطلقة، مشيرة إلى أهمية مناقشات المحور السياسي في الحوار الوطني لموضوع النظام الانتخابي للوقوف على رؤية وتصورات الأحزاب والقوى السياسية، وهناك مناقشات ثرية ومخرجات وتوصيات متميزة في جلسات الحوار الوطني في هذا الملف.