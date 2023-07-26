انت الان تتابع خبر العراق واليمن يناقشان مسارات تطوير التعاون العلمي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان للتعليم العراقية، ورد لـ الخليج 365، أن العبودي "استقبل وزير الخارجية وشؤون المغتربين للجمهورية اليمنية أحمد عوض بن مبارك والوفد المرافق له".

وناقش الجانبان "مسارات تطوير التعاون العلمي من خلال تفعيل البروتوكول المشترك بين البلدين وتمكين الطلبة اليمنيين من الدراسة في الجامعات العراقية التي تمتلك تاريخا وحضورا أكاديميا متميزا".



وأعرب وزير التعليم عن "استعداد المؤسسات الجامعية العراقية لاستقبال الطلبة من الجمهورية اليمنية ضمن مبادرة ادرس في العراق التي تهدف الى استقطاب الطلبة الدوليين ولاسيما العرب والأجانب وتيسير إجراءات الإقامة والسكن ضمن بيئة الجامعات التي يدرسون فيها".

بدوره، أشاد وزير الخارجية اليمني "بالدور الريادي للعراق في مجال التعليم العالي، مثمنا الاستجابة الإيجابية من وزير التعليم العالي والبحث العلمي نعيم العبودي لتفعيل بروتوكول التعاون العلمي والاستعداد لاستقبال الطلاب اليمنيين في الجامعات العراقية".

